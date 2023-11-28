В Архангельске отремонтируют семь дорожных объектов в рамках национального проекта

Администрация столицы Поморья объявила первый конкурс на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественный дороги»Поиск подрядчиков начали, чтобы приступить к ремонту сразу после таяния снега.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии