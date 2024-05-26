Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 300 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Или наркотики или воздействие через интернет.Подождем.Сейчас следователи другие, аппаратура современная - все расскажут.Эвакуированные из...
  • Svetlana Kuzmina
    Вместо того, чтобы вкладывать деньги в свои страны и благосостояние своего народа, эти придурки, идя на поводу у Штат...Макрон анонсирова...
  • Роман Орманин
    Грицай: пограничн...

Захарова спросила у прокурора МУС, когда Британию накажут за бомбардировки Ирака

Захарова спросила у прокурора МУС, когда Британию накажут за бомбардировки Ирака

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отреагировала на слова прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, поинтересовавшись у него, когда Великобританию накажут за бомбежки Ирака.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх