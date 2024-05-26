Захарова спросила у прокурора МУС, когда Британию накажут за бомбардировки Ирака

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отреагировала на слова прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, поинтересовавшись у него, когда Великобританию накажут за бомбежки Ирака.
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