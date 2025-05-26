Родные актера Глеба Калюжного проводили его в армию и спели военные песни

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Весело и громко проводили в армию актера Глеба Калюжного его родные. Звезде российско-китайского экшна "Красный шелк" и еще десятка фильмов вся семья дома исполнила песню на слова русского поэта Демьяна Бедного.