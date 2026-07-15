SHOT: Убийца из казанской гимназии Галявиев женился в колонии на 18-летней девушке

Убийца из казанской гимназии Ильназ Галявиев женился в колонии «Чёрный дельфин».Спустя пять лет после трагедии в Казани Ильназ Галявиев, приговорённый к пожизненному сроку за убийство девяти человек, вступил в брак.
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