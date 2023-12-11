Это Россия напала…

Тяжко на душе. После общения на немецком новостном сайте http://www.welt.de/ При попытке объяснить реальность и откуда что начиналось, мне с апломбом пытались заткнуть рот словами типа "Россия вечный агрессор, она всегда нападала на Европу".
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