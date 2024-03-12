Сломал челюсть и отвез к врачу: актер Жижикин рассказал о съемках с Харрисоном Фордом

Российский актер Игорь Жижикин рассказал, как Харрисон Форд сломал ему челюсть и отвез к врачу. Корреспондент портала «Страсти» пообщался со знаменитостью на съемочной площадке новой семейной комедии «Исполняющий обязанности».
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