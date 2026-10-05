Более 23 тысяч гостей посетили Нижегородскую книжную ярмарку

Завершилась вторая Нижегородская книжная ярмарка. За три дня ее посетили более 23 тысяч гостей. Они приобрели свыше 26 тысяч книг, сообщили организаторы.
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