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Регионы России

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ФБР следило за поездками семьи Трампа в рамках операции «Плазменное эхо»

ФБР следило за поездками семьи Трампа в рамках операции «Плазменное эхо»

Федеральное бюро расследований (ФБР) проводило наблюдение за перемещениями супруги Дональда Трампа Мелании и его сына Бэррона с целью выяснить, хранил ли бывший президент США незаконно секретные документы национальной безопасности в своём поместье Мар-а-Лаго после первого президентского срока.

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