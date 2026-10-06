ФБР следило за поездками семьи Трампа в рамках операции «Плазменное эхо»

Федеральное бюро расследований (ФБР) проводило наблюдение за перемещениями супруги Дональда Трампа Мелании и его сына Бэррона с целью выяснить, хранил ли бывший президент США незаконно секретные документы национальной безопасности в своём поместье Мар-а-Лаго после первого президентского срока.
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