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Пашков о Квартальнове и «Спартаке»: «Сомневаюсь, что болельщики его правильно встретят. Красно-белые хотят играть красиво, а рельсы Квартальнова могут воспринять в штыки»

Александр Пашков высказался о возможных изменениях в руководстве «Спартака».  – Как воспринимаете слухи о приходе в той или иной роли Ильи Ковальчука? – Такая фигура как минимум вызовет интерес и обратит внимание на ситуацию в клубе.

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