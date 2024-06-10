Легковушка столкнулась с газелью на трассе Алматы - Екатеринбург

Авария произошла рано утром 10 июня, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Как сообщили в ведомстве, на 924 километре трассы Алматы-Екатеринбург произошло столкновение легковой автомашины с «Газелью».