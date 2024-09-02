Украине предрекли неутешительный исход атаки на Курскую область

Украина из-за атаки на Курскую область потеряет людей и оружие, но при этом ничего не выиграет. Неутешительный исход Киеву предрек обозреватель Энтони Константини в статье для американского издания The National Interest (NI).
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