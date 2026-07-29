Трамп заявил, что получил доклад об инциденте с танкером в Египте

Трамп прокомментировал атаку на американский танкер в Египте — и это было странно. Президент США получил доклад, но вместо четкой версии событий выдал набор общих фраз: «продолжается примерно то же, что и было».
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