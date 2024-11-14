Эксперт разъясняет, что считается прогулом на работе

Уважительными причинами отсутствия на работе могут быть стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация, болезнь, смерть родственника, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб.
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