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Брэди Теннелл планирует выступить на чемпионате США. Ранее она пропустила все международные старты из-за травмы

Американская фигуристка Брэди Теннелл рассказала о восстановлении после травмы ноги. В этом сезоне она снялась со всех международных стартов, но планирует принять участие в чемпионате США.

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