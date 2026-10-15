Iranian military strikes sank two ships in the Strait of Hormuz in the course of 24 hours while the United States pushes for more oil transports.
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