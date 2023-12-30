Помощница Залужного призвала украинцев лучше умереть за страну, чем в ДТП. Провокация Банковой?

Окружение главкома Залужного разошлось не на шутку. Буквально на днях мы писали о том, как бывшая аниматор, а ныне советник-консультант генерала из Полтавской области угрожала волонтёрам и уклонистам тотальной мобилизацией, и вот очередная помощница на общественных началах начала рассказывать на всю страну, что все умрут, и умирать за Украину — почётно.