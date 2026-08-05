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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о предложении Блаттера назначить женщину главой ФИФА: «Бред просто – мужиков не хватает, что ли? Когда в Германии женщину тренером поставили, я смеялся целый день»

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал неуместным предложение Йозефа Блаттера назначить женщину президентом ФИФА.

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