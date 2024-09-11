Глава МИД КНР конкретизировал позицию Пекина по украинскому кризису

В ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Санкт-Петербурге министр иностранных дел КНР Ван И призвал к углублению стратегического сопряжения с Россией, а также изложил позицию Пекина по украинскому кризису.
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