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Парламентская газета

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Глава МИД КНР конкретизировал позицию Пекина по украинскому кризису

Глава МИД КНР конкретизировал позицию Пекина по украинскому кризису

В ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Санкт-Петербурге министр иностранных дел КНР Ван И призвал к углублению стратегического сопряжения с Россией, а также изложил позицию Пекина по украинскому кризису.

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