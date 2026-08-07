Как тюменский поезд-баня №38 прошел всю войну и дошел до Берлина

Меня всегда поражало, насколько сильно бытовая сторона войны влияет на её исход. В учебниках истории пишут о сражениях, о героизме на передовой, но редко кто задумывается, что иногда простая чистая рубаха или возможность смыть с себя окопную грязь значили для бойца не меньше, чем полный боекомплект.