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Мой Дом 21

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Как тюменский поезд-баня №38 прошел всю войну и дошел до Берлина

Как тюменский поезд-баня №38 прошел всю войну и дошел до Берлина

Меня всегда поражало, насколько сильно бытовая сторона войны влияет на её исход. В учебниках истории пишут о сражениях, о героизме на передовой, но редко кто задумывается, что иногда простая чистая рубаха или возможность смыть с себя окопную грязь значили для бойца не меньше, чем полный боекомплект.

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