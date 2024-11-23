АЖ

Александр Жигилий

Так материалы для создания на Украине самостоятельно ядерных бомб были переданы американцами еще до 2022 года. Процесс контроля и изготовления их происходил непосредственно полковником из США в городе Львов. Процесс изготовления был размещён и в Чернобыле, и на Запорожской АЭС, и в Харькове в Технологическом институте. Применение этих бомб было запланировано еще на 26 февраля 2022 года, ударами по России и Белорусии. Таковы были планы НАТО с обвинением в этой провокации самой России на весь мир! Просто Путин с помощью СВО сломал эти планы, начав СВО буквально на пару суток ранее. Поэтому и захват Чернобыля, Запорожской АЭС, и Харькова( в котором было взорвано одно из зданий технологического института по приказу америкосов, дабы скрыть следы)-были не случайными, как многим тогда казалось! Так что удивляться о том, что Украина постоянно вбрасывает инфу о наличии у нее компонентов и возможностей изготовления &quot;грязной бомбы&quot;-это не блеф. Я предполагаю, что в Кремле знают об этом не по статьям в СМИ и предполагают определенные шаги в этом направлении для ликвидации такой возможности.