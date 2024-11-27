Женам участников СВО расскажут о продвижении собственного бизнеса в Москве

На тренингах будут рассмотрены аспекты реализации творческих проектов 5 декабря в центре «Моя работа» на Шаболовке откроется менторская гостиная «Женское дело» для жен участников специальной военной операции.
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