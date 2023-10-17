Интересная жизнь с Vera Star На фоне обострения десятилетиями тлеющего конфликта на Ближнем Востоке, как-то на задний план отошла ситуация в бывших постсоветских республиках.
Ситуация в Казахстане становится устрашающей. Прозвучал призыв к уничтожению русских, в том числе детей и стариков
Комментарии
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Ирина Черных
Вы правы. Тем более, что тупым людям легко вбивать в голову сатанинские идеи.
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1 час.
ШКИПЕР
Полнейшая глупость ! Причем здесь социализм, СССР , которого нет . Постсоветские республики уже 30 лет существуют ,как независимые государства ,в том числе и от России , а ублажать их в надежде ,что они будут лояльны к России самой России дороже.
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1 час.
Алексей Горшков
Даже если опустить события начала прошлого года - "мы его на помойке нашли" - всё равно есть вопрос о, в основном, русском Северном Казахстане! Это же готовая Южноуральская Республика,полностью напоминающая ЛНР или ДНР ! Ещё в советское время мой одногруппник по университету из Северного Казахстана (украинец по национальности) говорил,что там живут много народов - русские,немцы,корейцы,татары - но вне зависимости от этноса все РУССКИМИ себя считают. Интересно,что немцы оттуда - не "оказашились",а именно ОБРУСЕЛИ,и,даже в Германии сейчас проживая,считают себя РУССКИМИ !!! Казахи там - только приезжее начальство - но оно там долго и не задерживается - на других казахов меняется - так что ещё вопрос - кто кого "оккупирует"! Наверное с советских времён что-то и поменялось,но,наверное в целом и сейчас так! Быть русофобом - это раньше было модно и выгодно,а сейчас - просто ОПАСНО !!! К тому же географическое положение Казахстана - В АККУРАТ между Россией и Китаем для прозападного государства - ХУЖЕ И НЕ ПРИДУМАЕШЬ !!! Русофобия именно для целостности казахского государства - вообще СМЕРТЬ - ведь есть в Казахстане чисто русские районы,а,может и нерусское,но РУССКОЯЗЫЧНОЕ неказахское население "РАСПЫЛЕНО" по всей стране! А ведь тогда ещё силы ОДКБ оттуда не успели уйти - уже какая-то мутноватость руководства Казахстана появилась! Я считаю,что проводить в Казахстане русофобскую политику - ПЛЕВАТЬ ПРОТИВ ВЕТРА !!!
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34 мин.
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