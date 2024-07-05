Жесткий скандал между Владимиром Соловьевым и Подолякой набирает обороты

Не время и не место дрязги устраивать...

"Патриот России Владимир Соловьев" - серьезно? Это - "русский"еврей, никогда не было ни чьем либо патриотом.

Виталий

А ты, чьих будешь??? Когда Русским себя начнёшь величать, вспомни всех Бабушек и Дедушек...и то что ,ты, остолоп, про свой род слышал...