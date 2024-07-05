5510477 24.05.2018 Телеведущий ГТК «Телеканал „Россия“» Владимир Соловьев во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?" в рамках Петербургского международного экономического форума.
Жесткий скандал между Владимиром Соловьевым и Подолякой набирает обороты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Верия
Не время и не место дрязги устраивать...
Ответить
13 час.
АБ
Александр Б
"Патриот России Владимир Соловьев" - серьезно? Это - "русский"еврей, никогда не было ни чьем либо патриотом.
Ответить
10 час.
Виталий
А ты, чьих будешь??? Когда Русским себя начнёшь величать, вспомни всех Бабушек и Дедушек...и то что ,ты, остолоп, про свой род слышал...
Ответить
8 час.
Свежие комментарии