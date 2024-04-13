Где будут проводиться ярмарки в эти выходные

По сообщению мэрии Кишинева, в выходные дни 13-14 апреля 2024 года в столичных секторах пройдут различные ярмарки и базары с местными продуктами и товарами, Ярмарки проводятся с целью поддержки местных производителей и предоставления жителям столицы доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.
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