Где будут проводиться ярмарки в эти выходные

По сообщению мэрии Кишинева, в выходные дни 13-14 апреля 2024 года в столичных секторах пройдут различные ярмарки и базары с местными продуктами и товарами, Ярмарки проводятся с целью поддержки местных производителей и предоставления жителям столицы доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.