В Москве вырос спрос на высокобюджетную недвижимость

Цены на люксовые квартиры в Москве за 2023 год выросли на 65% с 1,2 млн руб. до 2 млн рублей за квадратный метр, заявила руководитель департамента продаж "Донстроя" Анна Коробкова на конференции "Апрельские тезисы.