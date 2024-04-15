В Москве вырос спрос на высокобюджетную недвижимость

Цены на люксовые квартиры в Москве за 2023 год выросли на 65% с 1,2 млн руб. до 2 млн рублей за квадратный метр, заявила руководитель департамента продаж "Донстроя" Анна Коробкова на конференции "Апрельские тезисы.
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