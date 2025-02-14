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Где снаряды, Сырский? У ВСУ образовался огромный дефицит боеприпасов в бригадах. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Где снаряды, Сырский? У ВСУ образовался огромный дефицит боеприпасов в бригадах. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Из-за прекращения поставок оружия и боеприпасов со стороны западных союзников, у Зеленского остаётся запасов смертоносного оружия на две-три недели.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Всё плюшек больше не будет! Закончились плюшки, однако.
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