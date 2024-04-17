Какой сегодня день: 18 апреля

Сегодня, 18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. Этот День, также известный как День всемирного наследия, установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданного при ЮНЕСКО.