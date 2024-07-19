На высоте 1,1 тысячи метров над уровнем моря в Сочи появится пятизвездочный отель Новый отель появится на курорте "Роза Хутор" к концу 2026 года.
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На высоте 1,1 тысячи метров над уровнем моря в Сочи появится пятизвездочный отель Новый отель появится на курорте "Роза Хутор" к концу 2026 года.