Индексация выплат и новые требования к коллекторам: какие законы вступают в силу в феврале 2024 года

Пройдет индексация десятков социальных пособий и материнского капитала, ошибки в Росреестре должны будут устранять быстрее, ужесточат требования к пищевым добавкам, роботов-коллекторов обяжут представляться.
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