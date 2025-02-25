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Царьград

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Позвонила в полицию и пропала. Тело нашли вечером. "Ни одного живого места". Статусные убийцы женщины не ожидали быстрой расплаты

Позвонила в полицию и пропала. Тело нашли вечером. "Ни одного живого места". Статусные убийцы женщины не ожидали быстрой расплаты

Чудовищное преступление потрясло Челябинскую область. В посёлке Рымникском глава поселения и депутат с сыном жестоко расправились с местной жительницей Гульназ Валеевой.

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