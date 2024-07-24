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Царьград

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Наступление переходит в решающую фазу. Оборона рухнет - нужны стратегические резервы

Наступление переходит в решающую фазу. Оборона рухнет - нужны стратегические резервы

Польский полковник Пётр Левандовский анализирует ситуацию в зоне СВО и делает вывод, что наступление русской армии переходит в решающую фазу.

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