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Жители Подмосковья чаще всего видят своих детей врачами и айтишниками

Согласно опросу, проведенному Группой Ренессанс Страхование и платформой hh.ru, жители Московской области чаще хотят видеть своих детей в профессиях, связанных с медициной, информационными технологиями и инженерией.

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