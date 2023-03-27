Джоуи Бартон: «Руни на несколько уровней выше Кейна. Уэйн – последний английский игрок мирового класса. Оуэн, Ширер и Линекер как снайперы лучше Харри»

Джоуи Бартон считает Уэйна Руни гораздо более сильным форвардом, чем Харри Кейн. Бывший полузащитник «Манчестер Сити» ответил на твит, в котором утверждалось, что 32 из рекордных 54 голов Кейна за Англию пришлись на матчи против не самых сильных команд, а еще 18 мячей были забиты с пенальти.