В новом исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Immunology, ученые из Института иммунологии Ла Хойя (La Jolla Institute for Immunology) обнаружили, что моноциты могут значительно улучшить выживаемость мышей с муковисцидозом после частичной трансплантации костного мозга.