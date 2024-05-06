Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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О людях... о патриотизме... и не только

О людях... о патриотизме... и не только

Быть может, самый злободневный вопрос — как отличить патриотизм здорового человека от «патриотизма» экстремиста в обоих смыслах, выполняющего (сознательно или по вопиющей дурости) работу для врагов ув.

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Комментарии
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ольга
Интересная мысль-из текста - &quot;Вторая категория - фашисты: отличительная черта их состоит в том, что жить полноценной жизнью имеют право только лучшие&quot;.Теперь понятно, почему у нас врчи, учителя получают в регионах  в разы меньше  зарплаты чем в слолицах. Автор  разъяснил.
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