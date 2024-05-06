О людях... о патриотизме... и не только

ольга

Интересная мысль-из текста - "Вторая категория - фашисты: отличительная черта их состоит в том, что жить полноценной жизнью имеют право только лучшие".Теперь понятно, почему у нас врчи, учителя получают в регионах в разы меньше зарплаты чем в слолицах. Автор разъяснил.