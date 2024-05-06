Быть может, самый злободневный вопрос — как отличить патриотизм здорового человека от «патриотизма» экстремиста в обоих смыслах, выполняющего (сознательно или по вопиющей дурости) работу для врагов ув.
О людях... о патриотизме... и не только
Комментарии
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ольга
Интересная мысль-из текста - "Вторая категория - фашисты: отличительная черта их состоит в том, что жить полноценной жизнью имеют право только лучшие".Теперь понятно, почему у нас врчи, учителя получают в регионах в разы меньше зарплаты чем в слолицах. Автор разъяснил.
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