АВТОВАЗ потерял лидерство на одном из важных рынков

В Северной столице сменился лидер по продаже новых легковых автомобилей. Долгое время лидирующую позицию в Санкт-Петербурге удерживала Lada, в 2023 году продажи составили внушительные 8594 новых автомобилей.
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