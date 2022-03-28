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«Одоевский должен свою сетку мячей пропустить, прежде чем станет вратарем…» Дотянет ли «Зенит» с одним голкипером до конца сезона?

«Одоевский должен свою сетку мячей пропустить, прежде чем станет вратарем…» Дотянет ли «Зенит» с одним голкипером до конца сезона?

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ситуацию с вратарями в «Зените», где вся нагрузка легла на плечи опытного Михаила Кержакова.

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