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«Ростех» создал промышленный маркетплейс для кооперации и импортозамещения

«Ростех» создал промышленный маркетплейс для кооперации и импортозамещения

Госкорпорация «Ростех» трансформировала PCAT. ru в полноценную цифровую витрину отечественной гражданской продукции — платформа вышла за рамки внутреннего инструмента подведомственного холдинга «Росэл» и стала общекорпоративным решением.

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