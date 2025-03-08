Мэр Хабаровска быстро переобулся и удалил фото с выдачей квартир приезжим. Пригрозил всем прокурорской проверкой за негативные комментарии

Балу -

А не охренела-ли эта чиновничья мразь?... У нас мэры выбираются или назначаются?... И не пора ли провести прокурорскую проверку в отношении всех этих продажных мразей?... Или то, что они с прокурорами бухают защищает их от справедливого возмездия?... Тогда и прокуроров надо бы прессануть...