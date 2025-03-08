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Мэр Хабаровска быстро переобулся и удалил фото с выдачей квартир приезжим. Пригрозил всем прокурорской проверкой за негативные комментарии

Мэр Хабаровска быстро переобулся и удалил фото с выдачей квартир приезжим. Пригрозил всем прокурорской проверкой за негативные комментарии

БлокнотРУ Раздающая мигрантам квартиры мэрия Хабаровска грозит сгноить критиков на зоне: русских в списке получателей - единицы В Хабаровске продолжает разгораться скандал, связанный с раздачей сертификатов на жилье многодетным семьям.

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Комментарии
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Балу -
А не охренела-ли эта чиновничья мразь?... У нас мэры выбираются или назначаются?... И не пора ли провести прокурорскую проверку в отношении всех этих продажных мразей?... Или то, что они с прокурорами бухают защищает их от справедливого возмездия?... Тогда и прокуроров надо бы прессануть...
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ВА
Владимир Акулов
Кто  чем  распоряжается  -то  и  продает  за  взятки.
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