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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Ливерпуля» 1 победа и 3 ничьих в АПЛ при Ираоле

Андони Ираола не слишком удачно стартовал на посту тренера « Ливерпуля ». Команда 44-летнего баска дома не смогла выиграть у « Фулхэма » (0:0) в 4-м туре АПЛ.

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