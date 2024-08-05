Раскрыта польза рыбьего жира для пожилых людей

Ученые Университета здоровья и науки штата Орегон провели клиническое исследование, показавшее потенциальную пользу добавок с рыбьим жиром для пожилых людей с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера.
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