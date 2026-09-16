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Ивановские новости

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Астроном родом из Шуи открыла 268 планет и назвала одну в честь города

Астроном родом из Шуи открыла 268 планет и назвала одну в честь города

Людмила Черных открыла 268 малых планет, среди которых астероид (4196) Шуя, названный в честь родного города.

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