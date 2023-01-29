Чем недовольны клиенты Яндекс-банка

Яндекс Банк начал обслуживать клиентов меньше года назад. Нельзя сказать, что он начал свой путь агрессивным продвижением, скорее наоборот — он развивается достаточно осторожно и вводит новые возможности и продукты постепенно: интегрировал возможность оплаты в различные приложения Яндекса, предложил клиентам виртуальную карту и возможность покупки в рассрочку, выпустил отдельное приложение, и наконец-то начал принимать деньги на вклад.