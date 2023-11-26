МВД России объявило в розыск пресс-секретаря корпорации Meta Энди Стоуна

Министерство внутренних дел России объявило в розыск пресс-секретаря американской корпорации Meta (признана экстремистской в России и владеет запрещенными в РФ социальными сетями Facebook и Instagram) Энди Стоуна.
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