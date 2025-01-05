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Закон, порядок, государство

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Около 18 тыс. призывников Сибири отправились в соединения и воинские части Минобороны России в ходе осеннего призыва

Около 18 тыс. призывников Сибири отправились в соединения и воинские части Минобороны России в ходе осеннего призыва

Часть призывников направлена в учебные соединения и воинские части, где изучат современную военную технику и получат военно-учётную специальность.

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