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Письмо россиянки Бурлиновой доставили генпрокурору США Бонди

Письмо россиянки Бурлиновой доставили генпрокурору США Бонди

Генпрокурору США Памеле Бонди Почтой России доставили письмо главы российской НКО «Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» (PICREADI) Натальи Бурлиновой с просьбой пересмотреть возбуждённое против неё уголовное дело.

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Комментарии
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Eduard
Все дела до Трампа нужно перксматривать.Передавая деньни и оружие таким странам как Украина их суд это не видит,но цепляется с выдумками к другим,
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17 час.
Eduard
Причем они обвиняют,а доказательст нет.Просто слова! А в это время миллиарды американцев дарятся на Украину!
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17 час.
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