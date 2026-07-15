ASML Rises On Upgraded Outlook As Capacity Expansion Signals Robust Chip Demand Technology stocks moved higher early Wednesday after ASML Holding delivered strong earnings and raised its full-year guidance, providing fresh evidence that demand for the advanced chips and manufacturing equipment powering the AI boom remains intact.
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