Выбор Зеленского: между «технократами» и «мясными штурмами»

Полководец-самоучка Федоров — как мы и предполагали ранее — все. Зеленский, поставленный по итогам аппаратного конфликта в военном ведомстве перед выбором — Федоров или Сырский, выбрал понятного ему Сырского, а Федорова просто «оставил в команде», обвинив при этом в срыве реформы ТЦК и неэффективной работе ПВО в небе над столицей.
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