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Руни о Месси: «Он снимет вопросы о величайшем игроке всех времен, если Аргентина выиграет ЧМ. Даже фанатам Роналду нужно это уважать»

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни считает, что вторая победа Лионеля Месси на чемпионате мира закроет дискуссию о лучшем игроке всех времен.

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