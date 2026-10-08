'Ordinary' singer Alex Warren to host Nickelodeon Kids' Choice Awards

Alex Warren will host the 2026 Nickelodeon Kids' Choice Awards, where Taylor Swift, Ariana Grande and Sabrina Carpenter lead the nominees.
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